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Похищение американских девочек в Израиле: арестована бабушка
28.08.2023 20:27 Аркадий Бочаровский

Похищение американских девочек в Израиле: арестована бабушка


70-летняя жительница Гедеры была арестована в рамках расследования дела о предполагаемом похищении двух ее несовершеннолетних внучек.

Полиция начала расследование, получив жалобу от гражданина США, приехавшего к родственникам на север Израиля, о том, что он потерял связь со своими двумя несовершеннолетними дочерьми. Дочери прибыли в Израиль в сопровождении его бывшей жены, и после этого исчезли.

Полиция не может установить местонахождение мобильных телефонов девочек.

Полиция заявила, что “существуют опасения”  в связи с судьбой похищенных

Две девочки, 8-летняя Лия и 12-летняя Сара, числятся пропавшими без вести, и полиция просит общественность помочь в их поисках. Последний раз их видели вместе с матерью в воскресенье в 16:00, и с тех пор они исчезли.

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