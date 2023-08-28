



Похищение американских девочек в Израиле: арестована бабушка



70-летняя жительница Гедеры была арестована в рамках расследования дела о предполагаемом похищении двух ее несовершеннолетних внучек.



Полиция начала расследование, получив жалобу от гражданина США, приехавшего к родственникам на север Израиля, о том, что он потерял связь со своими двумя несовершеннолетними дочерьми. Дочери прибыли в Израиль в сопровождении его бывшей жены, и после этого исчезли.



Полиция не может установить местонахождение мобильных телефонов девочек.



Полиция заявила, что “существуют опасения” в связи с судьбой похищенных



Две девочки, 8-летняя Лия и 12-летняя Сара, числятся пропавшими без вести, и полиция просит общественность помочь в их поисках. Последний раз их видели вместе с матерью в воскресенье в 16:00, и с тех пор они исчезли.