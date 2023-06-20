



Погружение к “Титанику”: Британский миллиардер был на пропавшем без вести судне

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг — один из пяти человек, которые были на борту пропавшего туристического батискафа, который доставлял людей на место крушения “Титаника”.



Как стало известно Sky News, на борту судна под названием Titan находятся также французский пилот подводного плавания Поль-Генри Нарголе, и исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.



Пасынок Хардинга Брайан Сас написал в Facebook: “Мысли и молитвы за моего отчима Хэмиша Хардинга, поскольку его подводная лодка пропала без вести, исследуя Титаник. Поисково-спасательная операция продолжается”.



Напомним, OceanGate Expeditions, компания, которая развертывает суда для глубоководных экспедиций, заявила, что один из ее подводных аппаратов пропал без вести в Атлантическом океане, и поиски продолжаются.



Береговая охрана США сообщила, что на борту 21-футового судна находится пять человек, и предупредила, что поиски, проводимые примерно в 900 милях к востоку от Кейп-Код, “сложные”.



Контр-адмирал Джон Могер, командующий Первым округом береговой охраны, сказал: “Это удаленный район, и провести поиск в этом районе сложно”, но добавил, что “мы используем все доступные средства”.



Он сказал, что поиск состоит как из изучения поверхности, так и недр. Береговая охрана сообщила, что Титан потерял связь с исследовательским судном “Полярный принц” примерно через час и 45 минут после погружения судна в воскресенье утром.



Основное различие между подводным аппаратом и подводной лодкой заключается в том, что первому нужен корабль-база, который может его запустить и поднять, а у подводной лодки достаточно мощности, чтобы покинуть порт и вернуться в порт своим ходом.



В заявлении OceanGate говорится, что они “изучают и мобилизуют все варианты”, чтобы безопасно вернуть экипаж.



Титаник затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом и сейчас лежит на глубине 3800 метров в Атлантическом океане.



Action Aviation, компания по продаже и эксплуатации самолетов, председателем которой является Хардинг, сообщила в Twitter в воскресенье, что миллиардер был частью экспедиции на Титаник.



Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FDCO) заявило: “Мы находимся в контакте с семьей британца после сообщений о пропавшей подводной лодке у берегов Северной Америки”.



Согласно OceanGate, подводный аппарат Titan способен погружаться на глубину 13 120 футов “с комфортным запасом безопасности” и имеет 96 часов ”жизнеобеспечения”. Чтобы спуститься примерно на 12 500 футов к месту крушения, требуется два часа.



Судно работает, отправляя сообщение каждые 15 минут, чтобы сообщить тем, кто находится на берегу, что оно в безопасности, однако эти сигналы прекратились.



Туристы иногда платят десятки тысяч долларов, чтобы их доставили к обломкам лайнера. OceanGate Expeditions берет 250 000 долларов с человека за место в своей восьмидневной экспедиции.



