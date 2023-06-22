



Погружение к "Титанику": на пропавшей подлодке должен был закончиться кислород

ислород на пропавшей в Атлантике подлодке, которая отправилась в экспедицию к "Титанику", уже должен был закончиться.



По данным NBC News, его запас рассчитан на 96 часов плавания.



Подводный плавательный аппарат компании OceanGate пропал в Атлантическом океане 18 июня, а потерял связь с основным кораблем экспедиции "Полар Принс" через 60:45 после погружения.



Спасательная операция по-прежнему продолжается. Предполагается, что запас кислорода должен был закончиться на подлодке сегодня примерно к 07:10 по времени восточного побережья США (14:10).



Подруга британского миллиардера и владельца авиационной компании Гемиша Хардинга., Яника Миккельсен, сказала в комментарии Reuters, что надеется на хорошие новости, но не питает оптимизма.



"Было бы чудом, если бы они вернулись живыми", — отметила она.