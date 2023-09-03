



Погромы в Тель-Авиве: один из 50 раненых полицейских в тяжелом состоянии

Офицер полиции госпитализирован в тяжелом состоянии в результате беспорядков, устроенных эритрейскими нелегалами в Тель-Авиве.



По данным 12-го канала израильского ТВ, у него диагностирована тяжелая травма головы, в которую попал металлический предмет.



В ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу, 2 сентября, пострадали около 50 офицеров полиции. Травмы, по большей части, были получены в результате бросания камней и других предметов. Всего пострадали более 150 человек.



По состоянию на утро, 3 сентября, 24 человека все еще находятся в больнице "Ихилов". Среди них семь человек находятся в тяжелом состоянии, но их травмы не опасны для жизни.