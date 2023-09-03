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Погромы в Тель-Авиве: один из 50 раненых полицейских в тяжелом состоянии
03.09.2023 07:37 Алина Груднева

Погромы в Тель-Авиве: один из 50 раненых полицейских в тяжелом состоянии

Офицер полиции госпитализирован в тяжелом состоянии в результате беспорядков, устроенных эритрейскими нелегалами в Тель-Авиве.

По данным 12-го канала израильского ТВ, у него диагностирована тяжелая травма головы, в которую попал металлический предмет.

В ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу, 2 сентября, пострадали около 50 офицеров полиции. Травмы, по большей части, были получены в результате бросания камней и других предметов. Всего пострадали более 150 человек.

По состоянию на утро, 3 сентября, 24 человека все еще находятся в больнице "Ихилов". Среди них семь человек находятся в тяжелом состоянии, но их травмы не опасны для жизни.

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