Новости » Происшествия
08.08.2023 06:57 Аркадий Бочаровский

Погром в медицинском центре Нагарии, ранены семь человек

Четверо охранников и трое молодых людей из друзской деревни Касра-Самиа получили сегодня 8 августа легкие ранения в результате столкновения, произошедшего ранее в медицинском центре Галилея в Нагарии.

Как сообщили в больнице, десятки молодых людей, прибывших на место происшествия, чтобы навестить одного из пациентов, пострадавшего в ДТП. Они попытались ворваться в приемный покой и напали на охранников, пытавшихся помешать им войти. В больницу были вызваны крупные силы ЯСАМ и полиции, один подозреваемый был арестован.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы