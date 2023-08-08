



Погром в медицинском центре Нагарии, ранены семь человек

Четверо охранников и трое молодых людей из друзской деревни Касра-Самиа получили сегодня 8 августа легкие ранения в результате столкновения, произошедшего ранее в медицинском центре Галилея в Нагарии.



Как сообщили в больнице, десятки молодых людей, прибывших на место происшествия, чтобы навестить одного из пациентов, пострадавшего в ДТП. Они попытались ворваться в приемный покой и напали на охранников, пытавшихся помешать им войти. В больницу были вызваны крупные силы ЯСАМ и полиции, один подозреваемый был арестован.

