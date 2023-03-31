



Пограничники поздравили с днем рождения мужчину, который угрожал суицидом

На станцию Акко во вторник поступило сообщение о мужчине в одном из близлежащих кибуцев, который угрожает покончить жизнь самоубийством, потому что никто не отпраздновал с ним его 58-летие .



Спасатели ни секунды не раздумывали. Они сразу поняли масштаб события и решили приехать вместе с двумя полицейскими автомобилями.



Хила Авраам, которая командовала подразделением береговой охраны пограничной полиции, поспешила к дому мужчины, купив по дороге воздушные шары и торт ко дню рождения.



Офицеры продолжили праздновать с 58-летним возле его дома, пели ему и отказывались уходить, пока его настроение не улучшится.



“В общем, мы хотели сделать его счастливым и весело провести время, потому что, в конце концов, мы люди. Два дня назад был мой день рождения, я не могу думать о том, что я бы праздновала в одиночестве”, - сказала Хила, проработавшая командиром пограничной полиции 18 лет.

