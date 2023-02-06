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Погода: шторм Барбара принесет в Израиль сильный ветер и снег
06.02.2023 07:48 Евгения Маркова

Погода: шторм Барбара принесет в Израиль сильный ветер и снег

На Израиль надвигается шторм Барбара, с ночи ощущается значительное похолодание. 

По всей стране пройдут проливные дожди, будет ветрено и холоднее обычного, существует риск наводнений и обрушения столбов и деревьев. 

На горе Хермон будет метель, снег постепенно распространится на вершины Галилейских и Голанских гор выше 1000 м.

Электроэнергетическая компания объявила, что с завтрашнего дня компания будет работать в аварийном режиме и что они готовы к ненастью, которое по прогнозам продлится до конца недели. В связи с ожиданием сильного холода и ветра до 100 км/ч, электроэнергетическая компания отложила плановые работы, усилила выездные бригады, ограничила работу тяжелого оборудования, в том числе подъемных кранов, генераторов в местах, где могут быть проблемы с доступом.

Все ресурсы электрической компании направляются на аварийное реагирование на неисправности и опасности в сети, с целью бесперебойного снабжения жителей страны электроэнергией.

Пожарно-спасательная служба просит население убрать и закрепить на земле предметы, которые могут повредить электрическую сеть и причинить другие повреждения, если их сорвет ветром.

В случае обрыва электрических проводов в результате сильного ветра, граждан просят соблюдать осторожность и немедленно сообщать об этом в Электрическую компанию - на сайте Электрической компании, по WhatsApp 055-7000103, в сервисном центре 103, и на странице Facebook.

Министерство охраны окружающей среды и Министерство здравоохранения предупреждают, что с завтрашнего утра в Негеве и Араве ожидается очень высокий уровень загрязнения воздуха пылью из-за сильного юго-западного ветра, вызывающего песчаные бури и несущего пыль с синайского направления. Улучшение качества воздуха ожидается ближе к вечеру, с изменением направления ветра и приходом дождей.
 

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