



Погибшую в Южной Корее израильтянку опознали

Израильтянка, погибшая в результате ДТП в Южной Корее, опознана как 60-летняя жительница Хадеры Маргарита Шварцберг.



Родственники женщины попросили не беспокоить семью в ближайшие дни.



Шварцберг погибла в четверг, когда автобус с израильскими туристами перевернулся после резкого поворота.



По словам водителя, из-за механической неисправности он не смог переключить передачу, что послужило причиной аварии.



В ДТП пострадали 33 израильских туриста. Четверо получили тяжелые травмы, девять находятся в состоянии средней тяжести, 20 получили легкие ранения.

