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Погибшую в Южной Корее израильтянку опознали
14.04.2023 12:36 Алина Груднева

Погибшую в Южной Корее израильтянку опознали

Израильтянка, погибшая в результате ДТП в Южной Корее, опознана как 60-летняя жительница Хадеры Маргарита Шварцберг.

Родственники женщины попросили не беспокоить семью в ближайшие дни.

Шварцберг погибла в четверг, когда автобус с израильскими туристами перевернулся после резкого поворота.

По словам водителя, из-за механической неисправности он не смог переключить передачу, что послужило причиной аварии.

В ДТП пострадали 33 израильских туриста. Четверо получили тяжелые травмы, девять находятся в состоянии средней тяжести, 20 получили легкие ранения.
 

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