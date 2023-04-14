Погибшую в Южной Корее израильтянку опознали
Израильтянка, погибшая в результате ДТП в Южной Корее, опознана как 60-летняя жительница Хадеры Маргарита Шварцберг.
Родственники женщины попросили не беспокоить семью в ближайшие дни.
Шварцберг погибла в четверг, когда автобус с израильскими туристами перевернулся после резкого поворота.
По словам водителя, из-за механической неисправности он не смог переключить передачу, что послужило причиной аварии.
В ДТП пострадали 33 израильских туриста. Четверо получили тяжелые травмы, девять находятся в состоянии средней тяжести, 20 получили легкие ранения.
Margarita Schwartzberg, 60 ans de Hadera, a été tuée dans l’accident de bus en Corée du Sud https://t.co/4ZbokCXuoG— Infos-Israel.News (@InfosIsraelNews) April 14, 2023