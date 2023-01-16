



Погибшим пилотом в Непале оказалась вдова летчика, разбившегося 16 лет назад

Погибшим в авиакатастрофе в Непале пилотом оказалась Анджу Хативада, которая была вдовой летчика, погибшего при аналогичных обстоятельствах 16 лет назад.



По данным Reuters, об этом сообщил представитель авиакомпании Yeti Airlines Сударшан Бартаул.



Уточняется, что женщина, которая была вторым пилотом на потерпевшем крушение рейсе, потратила на обучение пилотированию полученные от страховки мужа деньги.



"Ее муж Дипак Похрел погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле на северо-западе Непала", — отметили в компании.



За свою карьеру летчица провела в воздухе более 6400 часов. Уточняется, что она регулярно выполняла рейсы из Катманду в Покхару. В настоящее время, ее останки пока не опознали, хотя власти объявили, что она погибла.