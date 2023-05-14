



Погибшего в теракте на Джербе израильтянина похоронили в Израиле

Авиэль Хаддад, убитый в результате обстрела синагоги на острове Джерба, был похоронен в пятницу в израильском городе Нетивот.



30-летний Хаддад, израильско-тунисский гражданин, был убит 9 мая вместе со своим двоюродным братом Бенджамином Хаддадом, 42-летним гражданином Франции и тремя сотрудниками службы безопасности. Военнослужащий Национальной гвардии Туниса открыл огонь по людям возле синагоги на острове Джерба во вторник Еще около десятка человек получили ранения.



“Мы думали, что он поехал на Джербу, чтобы найти жену, что мы увидим его счастливым на его свадьбе. В конце концов, он вернулся в гробу”, – сказал зять Хаддада в своей прощальной речи.



Правительство на похоронах представлял министр связи Шломо Кари.



“Я имел честь встречаться с Авиэлем и его семьей, которые связаны со своими корнями каждой частью своей души”, – сказал он.