



Погибла дочь экс-губернатора Пензенской области: первые подробности

45-летняя Наталья Бочкарева скончалась в своей квартире в Москве на Трехгорном переулке.



Тело дочери экс-главы Пензенской области нашли в ванной комнате, пишут российские СМИ ссылаясь на консьержку дома, где жила женщина.



О причинах смерти пока ничего не известно. Согласно некоторой информации, Наталья в последнее время ходила в маске.



Для вскрытия квартиры пришлось вызывать сотрудников МЧС.



Как было установлено позднее, смерть наступила в 13:40. Причины произошедшего выясняются.



Бочкарева была единственным ребенком Василия Бочкарева. Она занималась бизнесом и владела долями в семейных предприятиях.



Бочкарев занимал пост губернатор Пензенской области с 1998 по 2015 год. В 2016 году он скончался от рака легких в возрасте 67 лет.



