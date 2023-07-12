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12.07.2023 18:06 Ирина Демьянова

Погибла дочь экс-губернатора Пензенской области: первые подробности

45-летняя Наталья Бочкарева скончалась в своей квартире в Москве на Трехгорном переулке.

Тело дочери экс-главы Пензенской области нашли в ванной комнате, пишут российские СМИ ссылаясь на консьержку дома, где жила женщина.

О причинах смерти пока ничего не известно. Согласно некоторой информации, Наталья в последнее время ходила в маске.

Для вскрытия квартиры пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Как было установлено позднее, смерть наступила в 13:40. Причины произошедшего выясняются.

Бочкарева была единственным ребенком Василия Бочкарева. Она занималась бизнесом и владела долями в семейных предприятиях.

Бочкарев занимал пост губернатор Пензенской области с 1998 по 2015 год. В 2016 году он скончался от рака легких в возрасте 67 лет.

 

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