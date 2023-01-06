



Погиб экс-премьер Дагестана

В Махачкале в аварии погиб бывший премьер-министр Дагестана Магомед Абдулаев.



По данным ТАСС, об этом сообщили в региональном управлении МВД.



"В Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем ВАЗ-21214, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода", — сказано в сообщении.



Абдулаева экстренно госпитализировали, однако врачи были вынуждены объявить о его смерти. Будет ли возбуждено уголовное дело по факту наезда на экс-премьера Дагестана, не уточняется.



61-летний Абдулаев возглавлял правительство с 2010 по 2013 год.



