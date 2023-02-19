



Поезда и паромы отменены из-за шторма в Северной Европе

Сильный шторм над Северным морем обрушился на северную Европу и привел к отмене десятков поездов и паромов в пятницу в северной Дании и южной Норвегии, поскольку Датский метеорологический институт прогнозирует ураганные порывы ветра.



Шторм по имени Отто должен был двигаться на восток над Швецией и Балтийским морем. Власти Финляндии заявили, что в выходные могут быть перебои с подачей электроэнергии.



Дежурный норвежский метеоролог Хокон Мьелстад сообщил норвежской газете VG, что за штормом стоит "довольно сильная" система низкого давления.



Паромы на юге Норвегии были отменены. Около 5000 пассажиров должны будут ждать как минимум до субботы, чтобы сесть на паром между северной Данией и южной Норвегией, сообщила датская телекомпания DR.



"Мы должны были, конечно, избежать этого, но Отто не обычное погодное явление, поэтому такое случается нечасто", — сказал норвежскому информационному агентству NTB Эрик Брюнхильдсбаккен, генеральный директор норвежской паромной компании Color Line.



Штормовая погода пришла в конце праздничной недели в Дании. Операторы были вынуждены отменить поезда на большей части страны, а власти посоветовали не пересекать мосты на более легких транспортных средствах, включая пролет, соединяющий Копенгаген со шведским городом Мальмё.



Около 280 жителей трех зданий конца 1950-х годов, расположенных на вершине холма в Копенгагене, были эвакуированы в качестве меры предосторожности.



"Шторм может достичь критической скорости ветра для устойчивости зданий, и поэтому жителям, конечно же, придется эвакуироваться", — сказала Санне Кьяер из некоммерческой жилищной компании KAB.



В западной Дании поступали разрозненные сообщения о поваленных ветром деревьях и летающих предметах. На юге Швеции несколько железнодорожных линий были временно закрыты, и Шведская транспортная администрация заявила, что "существует риск падения деревьев и других незакрепленных предметов на линии соприкосновения и пути".



Паромная линия в северную Германию также была приостановлена ​​из-за шторма, огибающего север немецкого побережья Балтийского моря.



Шторм Отто также вызвал сбои в работе в Шотландии, где порывы ветра достигали 130 км/ч, и в северной Англии. Некоторые рейсы и поезда были отменены. Десятки тысяч домов на северо-востоке Англии обесточены.