



Поезд чуть не сбил солдата, сидевшего на краю платформы в Бен-Гурион



В минувшую пятницу, 18 августа, в аэропорту Бен-Гурион удалось избежать катастрофы: проходящий поезд едва не сбил солдата, сидевшего на краю платформы, за желтой полосой, причем его ноги болтались над рельсами.



В этот момент на станцию бесшумно вкатывался электропоезд.



Солдат был погружен в разговор по мобильному телефону. Его заметил директор станции Моти Моалем, в напряженный день подменявший одного из работников на платформе.



Моалем успел предупредить по системе связи машиниста. Сразу же после предупреждения машинист поезда, который также заметил солдата, затормозил. "Я подумал, что произошла катастрофа", - описывает цепь событий Моалем. Я сначала посмотрел под поезд, а потом заметил солдата, который находился на платформе.Солдату потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и поговорить с нами. Он был в шоке от того, что увидел перед собой поезд".



Железнодорожники предупреждают, что шум от электропоездов практически равен нулю. Поэтому, видимо, солдат не услышал, как поезд въехал на станцию. Позже, во время разговора с солдатом, Моалем обнаружил, что они родились в один день. "Может быть, это знак свыше", - сказал он.

