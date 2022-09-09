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Поджог здания местного совета недалеко от Иерусалима: двое подозреваемых
09.09.2022 09:05 Алина Груднева

Поджог здания местного совета недалеко от Иерусалима: двое подозреваемых

Двое мужчин в возрасте 30 и 40 лет подозреваются в поджоге здания местного совета недалеко от Иерусалима.

 
Ожидается, что в ближайшие дни им будет предъявлено обвинение. 
 
Подозреваемый в маске прибыл к зданию совета, вооружившись контейнером с горючим материалом. 
 
Он попытался разбить окно кабинета главы совета, после чего вылил горючий материал и устроил пожар 
 
Сразу после этого он скрылся с места происшествия. Зданию нанесен ущерб.

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