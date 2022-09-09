



Поджог здания местного совета недалеко от Иерусалима: двое подозреваемых

Двое мужчин в возрасте 30 и 40 лет подозреваются в поджоге здания местного совета недалеко от Иерусалима.

Ожидается, что в ближайшие дни им будет предъявлено обвинение.

Подозреваемый в маске прибыл к зданию совета, вооружившись контейнером с горючим материалом.

Он попытался разбить окно кабинета главы совета, после чего вылил горючий материал и устроил пожар

Сразу после этого он скрылся с места происшествия. Зданию нанесен ущерб.