



Поджог статуи Бен-Гуриона: первые данные о задержании

Днем, 16 сентября, полиция провела первое задержание по делу о поджоге статуи Бен-Гуриона в Тель-Авиве.



По предварительным данным, им оказался 34-летний бездомный.



Как сообщалось ранее, под подозрение в причастности к поджогу статуи попал психически неуравновешенный человек, который ранее уже сталкивался с правоохранительными органами.



Расследование по делу о поджоге продолжается. Тем временем, мэр Тель-Авива обещает, что статуя будет восстановлена в ближайшее время.