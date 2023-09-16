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Поджог статуи Бен-Гуриона: первые данные о задержании
16.09.2023 12:59 Алина Груднева

Поджог статуи Бен-Гуриона: первые данные о задержании

Днем, 16 сентября, полиция провела первое задержание по делу о поджоге статуи Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

По предварительным данным, им оказался 34-летний бездомный.

Как сообщалось ранее, под подозрение в причастности к поджогу статуи попал психически неуравновешенный человек, который ранее уже сталкивался с правоохранительными органами.

Расследование по делу о поджоге продолжается. Тем временем, мэр Тель-Авива обещает, что статуя будет восстановлена в ближайшее время.

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