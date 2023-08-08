



Поджог офисного здания в Хайфе



Ранним утром 8 августа в офисном здании на пляже Шемен в Хайфе произошел пожар.



Пожарные сообщают: "Как только мы прибыли, мы увидели сильный дым со второго этажа трехэтажного офисного здания, мы немедленно вошли внутрь и начали прочесывание в условиях жары и густого дыма, затруднявшего обзор с помощью тепловых средств. Мы обнаружили источник возгорания и потушили его, затем провели провели поиски людей в здании и приняли меры к тому, чтобы выпустить дым".



К счастью, обошлось без жертв, но был нанесен большой ущерб. Следователь пожарной службы выясняет, что привело к пожару, полиция проводит расследование по подозрению в поджоге.

