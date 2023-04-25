



Поджог на железной дороге в Подмосковье: диверсанты скрылись

Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Подмосковье. Теперь их разыскивают правоохранители, сообщил телеграм-канал SHOT.



В ночь на 25 апреля неизвестные вскрыли трансформаторный релейный шкаф и аккумуляторный шкаф на перегоне между станциями Бекасово-1 и Пожитково в Наро-Фоминском городском округе. Диверсанты попытались их поджечь с помощью горючей жидкости.



По сообщениям в СМИ, загорелся только первый ящик, который оперативно потушили сотрудники РЖД. На движение поездов поджог не повлиял.



Лица, совершившие поджог успели скрыться. На месте инцидента обнаружили бутылку со следами ГСМ, часть обгоревшей проводки и две пары перчаток.