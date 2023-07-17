



Поджог на севере Израиля: 4 лошади погибли, ферма сгорела

Четыре лошади были убиты, а инфраструктуре фермы был нанесен ущерб на несколько сотен тысяч шекелей в результате поджога в понедельник,17 июля, вечером в Кфар-Шамаи, недалеко от Цфата, на севере Израиля.



Прибывшие на место пожарные помогли спасти еще девять лошадей с фермы и потушить пожар. Полиция Израиля начала расследование инцидента, который рассматривается как преднамеренный поджог.



Начальник полиции Коби Шабтай посетил поврежденную ферму вместе с главой регионального совета Амитом Софером. Глава совета повернулся к Шабтаю и заявил: “Это терроризм во всех смыслах – включая угрозы убийства, стрельбу по фермерам и владельцам бизнеса, сжигание имущества и животных”.



“Мы требуем от вас сегодня, комиссар полиции: хватит, хватит террора, хватит угроз, хватит поджогов, хватит вымогательства, хватит разрушительного вреда для владельцев бизнеса”, – добавил Софер. “Мы требуем от правительства и министров установить суверенитет здесь, в самом сердце Галилеи, в самом сердце Государства Израиль”.