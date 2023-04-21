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Поджог комплекса "Хапоэль Тель-Авив": продлен арест подозреваемых
21.04.2023 12:34 Алина Груднева

Поджог комплекса "Хапоэль Тель-Авив": продлен арест подозреваемых

Окружной суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей троих подозреваемых в поджоге тренировочного комплекса "Хапоэль Тель-Авив" в прошлом месяце.

Их арест продлил еще на два дня.

Ожидается, что в воскресенье будет представлено обвинительное заключение с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей до окончания судебного разбирательства.

Напомним, в ночь на 5 марта было получено сообщение о поджоге тренировочного комплекса "Хапоэль Тель-Авив". С этого момента сотрудники полиции "Аялон" начали интенсивное расследование обстоятельств.

В результате были установлены личности пяти подозреваемых, причастных к инциденту. Их арестовали.

 

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