



Подвесили к дереву: на севере Израиля вымогатели издевались над мужчиной

Два жителя арабского города Маале Айрон на севере Израиля в ближайшее время могут получить обвинения в похищении, вымогательстве и, в конечном итоге, подвешивании к дереву человека, который отказался им платить.



В полиции рассказали, что подозреваемые подвесили к дереву человека, который отказался им платить. Согласно информации, пострадавший - житель города Бака аль-Гарбийе. Он занял у подозреваемых 80 000 шекелей, но взамен они потребовали 400 000.



Из-за невозможности оплатить такие "проценты" потерпевший подвергся преследованию со стороны вымогателей. Злоумышленники всячески угрожали мужчине, зафиксированы случаи, когда в дом пострадавшего была заброшена граната и был подожжен бизнес, принадлежащий его семье.



В конце концов преступники похитили мужчину и вывезли в лес, где подвесили его к дереву.



После многомесячного тайного расследования, проведенного полицейским подразделением Lahav 433, подозреваемые были арестованы две с половиной недели назад. С тех пор срок их содержания под стражей несколько раз продлевался.

