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Подсчитано количество кибератак на израильские сайты за выходные
15.04.2023 21:37 Алина Груднева

Подсчитано количество кибератак на израильские сайты за выходные

За прошедшие выходные было зафиксировано около 60 кибератак на израильские сайты.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на отчет компании Check Point.

В результате атак наблюдались сбои в работе веб-сайтов, попытки захвата баз данных.

Ответственность за кибератаки взяла на себя хакерская группировка Anonymous Sudаn, поддерживающая палестинцев.

Напомним, что в эти выходные атакам подверглись сайты израильских банков, Почта Израиля, новостные ресурсы и другие сайты. Хакеры обещают, что "положат" еще больше веб-ресурсов.

 

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