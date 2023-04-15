



Подсчитано количество кибератак на израильские сайты за выходные

За прошедшие выходные было зафиксировано около 60 кибератак на израильские сайты.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на отчет компании Check Point.



В результате атак наблюдались сбои в работе веб-сайтов, попытки захвата баз данных.



Ответственность за кибератаки взяла на себя хакерская группировка Anonymous Sudаn, поддерживающая палестинцев.



Напомним, что в эти выходные атакам подверглись сайты израильских банков, Почта Израиля, новостные ресурсы и другие сайты. Хакеры обещают, что "положат" еще больше веб-ресурсов.



