



Подрыв "Северного потока": Швеция проведет дополнительное расследование

Швеция проведет дополнительное расследование утечки, произошедшей на газопроводах "Северный поток" в исключительной экономической зоне страны.



Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Швеции.



"В начале октября полиция безопасности провела осмотр места преступления на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", после чего укрепились подозрения в грубом саботаже. Прокуратура приняла решение о дополнительных расследованиях на газопроводах", - говорится в заявлении.