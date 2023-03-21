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Подрыв на мине на севере Израиля: пострадали двое солдат ЦАХАЛа
21.03.2023 18:22 Алина Груднева

Подрыв на мине на севере Израиля: пострадали двое солдат ЦАХАЛа

В результате инцидента с миной на границе с Ливаном ранения получили два солдата Армии обороны Израиля.

Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

"Два солдата ЦАХАЛа получили ранения в результате взрыва наземной мины во время обычных инженерных работ на "голубой линии", - сказано в заявлении.

Уточняется, что один солдат был тяжело ранен во время инженерных работ, второй получил легкие ранения.

"Солдаты эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Семьи военнослужащих уведомлены", - добавили в ЦАХАЛе.

По словам военных, проводится расследование относительно инцидента на севере.

Ранее в СМИ сообщалось, что бульдозер ЦАХАЛа наехал на мину при выполнении инженерных работ.
 

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