Подрыв на мине на севере Израиля: пострадали двое солдат ЦАХАЛа
В результате инцидента с миной на границе с Ливаном ранения получили два солдата Армии обороны Израиля.
Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.
"Два солдата ЦАХАЛа получили ранения в результате взрыва наземной мины во время обычных инженерных работ на "голубой линии", - сказано в заявлении.
Уточняется, что один солдат был тяжело ранен во время инженерных работ, второй получил легкие ранения.
"Солдаты эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Семьи военнослужащих уведомлены", - добавили в ЦАХАЛе.
По словам военных, проводится расследование относительно инцидента на севере.
Ранее в СМИ сообщалось, что бульдозер ЦАХАЛа наехал на мину при выполнении инженерных работ.