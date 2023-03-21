



Подрыв на мине на севере Израиля: пострадали двое солдат ЦАХАЛа

В результате инцидента с миной на границе с Ливаном ранения получили два солдата Армии обороны Израиля.



Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.



"Два солдата ЦАХАЛа получили ранения в результате взрыва наземной мины во время обычных инженерных работ на "голубой линии", - сказано в заявлении.



Уточняется, что один солдат был тяжело ранен во время инженерных работ, второй получил легкие ранения.



"Солдаты эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Семьи военнослужащих уведомлены", - добавили в ЦАХАЛе.



По словам военных, проводится расследование относительно инцидента на севере.



Ранее в СМИ сообщалось, что бульдозер ЦАХАЛа наехал на мину при выполнении инженерных работ.

