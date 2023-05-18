



Подрыв машины в Тель-Авиве: владельцем оказался бизнесмен

Полиция предоставила предварительные результаты расследование относительно сгоревшего сегодня утром автомобиля в Тель-Авиве.



По данным 12-го канала, причиной пожара оказалось заложенное в машину взрывное устройство, которое было приведено в действие на месте.



Расследование показало, что владельцем автомобиля является бизнесмен, проживающий в Тель-Авиве.



По версии полиции, подрыв авто был совершен либо в качестве предупреждения, либо с целью шантажа. Также среди версий - ошибка, допущенная подрывателями, при выборе транспортного средства. По словам источника в полиции, пока что никто по делу не задержан. Расследование продолжается.



"Если бы он (бизнесмен, - ред.) сел в машину, то от него бы ничего не осталось", — сказал источник.

