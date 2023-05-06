Подрыв автомобиля Прилепина: один задержанный, розыск продолжается
В субботу, 6 мая, в России задержали одного подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля, на котором передвигался прокремлевский писатель Захар Прилепин.
По данным МВД РФ, Задержанным оказался гражданин РФ 1993 года рождения, который ранее был судим.
В ходе плана "Перехват" разыскивается второй возможный подозреваемый. В частности, спецслужбы разыскивают 33–летнего мужчину, который посуточно снял квартиру на окраине Нижнего Новгорода за день до покушения на Прилепина.
Как утверждают российские СМИ, квартирант вызвал подозрения, поскольку был прописан в Харьковской области.
Тем временем, ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что причастных к покушению на Прилепина ищут в Подмосковье. Уточняется, что уже установлены адреса их проживания.