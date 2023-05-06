



Подрыв автомобиля Прилепина: один задержанный, розыск продолжается

В субботу, 6 мая, в России задержали одного подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля, на котором передвигался прокремлевский писатель Захар Прилепин.



По данным МВД РФ, Задержанным оказался гражданин РФ 1993 года рождения, который ранее был судим.



В ходе плана "Перехват" разыскивается второй возможный подозреваемый. В частности, спецслужбы разыскивают 33–летнего мужчину, который посуточно снял квартиру на окраине Нижнего Новгорода за день до покушения на Прилепина.



Как утверждают российские СМИ, квартирант вызвал подозрения, поскольку был прописан в Харьковской области.



Тем временем, ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщает, что причастных к покушению на Прилепина ищут в Подмосковье. Уточняется, что уже установлены адреса их проживания.

