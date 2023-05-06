



Подрыв авто Пригожина: погибшим оказался гражданин Украины

Погибшим в результате подрыва автомобиля прокремлевского писателя Захара Прилепина водителем оказался гражданин Украины по имени Александр.



По данным российских СМИ, 27-летний мужчина служил в так называемой "ЛНР".



Подрыв авто произошел, когда машина возвращалась в Нижний Новгород из "ЛДНР". Прилепин находился на заднем сиденье со своей дочерью, которая незадолго до происшествия покинула транспортное средство.



По словам источника, бомба была заложена под капот "Ауди", на которой передвигался писатель. СВУ составляло не менее 2,5 кг в эквиваленте.

