



Подрядчик убил жену гантелей. Шокирующие подробности убийства в Лоде

Разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве жены в Лоде: Моше Атиас, строительный подрядчик в возрасте 50 лет. По данным следствия, утром в день убийства они должны были вместе вылететь в Грузию для лечения зубов Атиаса.



Чемоданы уже были собраны, но поездка была прервана из-за шокирующего убийства. Также выяснилось, что в последнее время подозреваемый находился в психически нестабильном периоде и даже проходил ряд психиатрических процедур и диагностик.



"Если бы они намеревались выехать за границу сегодня утром, отношения, вероятно, были бы нормальными", - говорит мэр города Лод Яир Ревиво. "Не исключено, что вчера вечером начался конфликт, и он совершил самый ужасный поступок из всех".



Он также рассказал о своем знакомстве с семьей: "Это большая и известная в городе семья. Он строительный подрядчик, а она несколько дней назад была у нас на собеседовании. Это просто невообразимо".



Атиас убил жену гантелей.



Утром подозреваемый был арестован после того, как полиция прибыла в его квартиру и обнаружила его 53-летнюю жену безжизненной. Муж, подозреваемый в убийстве, позвонил в полицию и объявил: "Я ранил свою жену, приезжайте, позаботьтесь о ней". Затем он скрылся и был арестован в конце погони - когда его автомобиль столкнулся с полицейской машиной.

