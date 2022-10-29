



Подросток, в которого стреляли в Джиср-аз-Зарка, пришел в себя

Днем, 29 октября, 12-летний подросток из Джасар аз-Зарка, в которого стреляли прошлой ночью, пришел в себя.

Об этом сообщает Ynet.

По словам врачей, его состояние улучшилось. Он находится в состоянии средней степени тяжести и смог пообщаться с лкоужающими.

"Слава Богу, я цел. Я в хорошем состоянии и через несколько дней вернусь домой", - сказал он журналистам.

Он задавался вопросом, почему в него стреляли.

"Я просто не понимаю, почему они стреляли в меня, я ничего не сделал. Надеюсь, я буду последним ребенком, которого расстреляют", — отметил он.