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Подросток, в которого стреляли в Джиср-аз-Зарка, пришел в себя
29.10.2022 14:41 Алина Груднева

Подросток, в которого стреляли в Джиср-аз-Зарка, пришел в себя

 Днем, 29 октября, 12-летний подросток из Джасар аз-Зарка, в которого стреляли прошлой ночью, пришел в себя.

 
Об этом сообщает Ynet.
 
По словам врачей, его состояние улучшилось. Он находится в состоянии средней степени тяжести и смог пообщаться с лкоужающими.
 
"Слава Богу, я цел. Я в хорошем состоянии и через несколько дней вернусь домой", - сказал он журналистам.
 
Он задавался вопросом, почему в него стреляли. 
 
"Я просто не понимаю, почему они стреляли в меня, я ничего не сделал. Надеюсь, я буду последним ребенком, которого расстреляют", — отметил он.

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