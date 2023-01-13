



Подросток убил себя из-за гомофобных издевательств в школе

Во Франции 13-летний мальчик по имени Лукас покончил жизнь самоубийством из-за непрекращающихся гомофобных издевательств со стороны сверстников в учебном заведении.



По данным журнала Têtu, ученик средней школы Louis Armand de Golbey был членом ЛГБТК+ сообщества.



Друзья семьи утверждают, что школа мало чего сделала, чтобы остановить издевательства над мальчиком. По словам подруги семьи по имени Стефани, Лукаса постоянно третировали за то, как он одевается, за манеры и его присутствие в целом.



"Он не скрывался, и это беспокоило некоторых людей. Лукас всегда был приятным, заботливым, спонтанным, полным мечтаний и жизни", - отметила она.



После того, как самоубийство ученика получило огласку, директор академической службы Национальной системы образования в департаменте Вогезы Валери Дотресме сказала, что в школе оказывается психологическая помощь детям и учителям, которые в ней нуждаются.



По ее словам, взрослые не замечали, что Лукас в последнее время не очень хорошо себя чувствовал. Она добавила, что мальчик и его мать сообщали о гомофобных оскорблениях в начале учебного года на родительском собрании.



"Для нас ситуация была разрешена. Лукас сказал, что все начало налаживаться, и что его больше не оскорбляют в школе", - отметила она.



Стефани опровергла ее заявление о том, что вопрос "был решен". По ее словам, Лукас жаловался "вновь и вновь", его мать неоднократно обращалась за помощью, а школа, где мальчик проводил три четверти своего времени, "никак не отреагировала". По ее словам, семья покойного подростка намерена подать официальную жалобу.