



Подросток приговорен к трем годам лишения свободы за сексуальные преступления

Окружной суд по делам несовершеннолетних в Тель-Авиве приговорил 17-летнего подростка из Тель-Авива к 3 годам и 9 месяцам тюремного заключения в закрытом помещении.



Кроме того, он приговорен к 12 месяцам испытательного срока.



Также подросток обязан выплатить денежную компенсацию в размере 120 тысяч шекелей 6 заявителям, также несовершеннолетним, за серьезные сексуальные преступления, которые он совершил в отношении их, когда ему было 16 лет.