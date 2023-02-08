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Подросток погиб из-за стойки ворот в еврейском центре Сан-Паулу
08.02.2023 12:56 Алина Груднева

Подросток погиб из-за стойки ворот в еврейском центре Сан-Паулу

В Сан-Паулу 14-летний бразильский мальчик скончался после того, как на него упала стойка от футбольных ворот в клубе Hebraica.

Это произошло в главном месте встреч местной еврейской общины, насчитывающей 60 тысяч человек.

Подросток по имени Александр Андрей Мирочник играл с четырьмя друзьями на одном из нескольких кортов в спортивном комплексе. Когда он висел на стойке ворот и раскачивался взад-вперед, на него упала тяжелая металлическая балка.

Друзья быстро убрали стойку ворот. Вскоре прибыли охрана и пожарные, а затем и медперсонал. Ребенка доставили в ближайшую больницу, но спасти его так и не смогли.

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