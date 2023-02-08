



Подросток погиб из-за стойки ворот в еврейском центре Сан-Паулу

В Сан-Паулу 14-летний бразильский мальчик скончался после того, как на него упала стойка от футбольных ворот в клубе Hebraica.



Это произошло в главном месте встреч местной еврейской общины, насчитывающей 60 тысяч человек.



Подросток по имени Александр Андрей Мирочник играл с четырьмя друзьями на одном из нескольких кортов в спортивном комплексе. Когда он висел на стойке ворот и раскачивался взад-вперед, на него упала тяжелая металлическая балка.



Друзья быстро убрали стойку ворот. Вскоре прибыли охрана и пожарные, а затем и медперсонал. Ребенка доставили в ближайшую больницу, но спасти его так и не смогли.