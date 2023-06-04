



Подростку из Бейт-Шемеша предъявлено обвинение в изнасиловании двухлетней

17-летнему подростку из Бейт-Шемеша было предъявлено серьезное обвинение в совершении акта содомии в отношении двухлетней малышки в двух случаях за последние два года при посредничестве и помощи его 16-летнего родственника. Он также обвиняется в совершении непристойных действий в отношении девятилетнего мальчика, которому он предложил оплату в обмен на сексуальный контакт.



Согласно обвинительному заключению, сексуальные действия в отношении двухлетней девочки имели место дважды в течение последних двух лет при посредничестве и содействии ее родственника, 16-летнего подростка. Так, в двух случаях он забирал ее из детского сада, отводил на близлежащую стройку - где 17-летний подросток совершал над ней сексуальные действия в присутствии родственника.



В другом случае юноша предложил 9-летнему мальчику десять шекелей в обмен на сексуальный контакт. Обвиняемый совершал с ним непристойные действия, пока девятилетний не попросил его остановиться - тогда юноша ушел.



Дело в отношении родственника все еще рассматривается, и он находится под домашним арестом до принятия решения по его делу в ближайшие дни. В дополнение к обвинительному заключению в отношении 17-летнего подростка было подано ходатайство о заключении под стражу до окончания судебного разбирательства.