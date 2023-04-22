



Подростки, замешанные в инциденте с Борисом Клейманом отстранены от занятий





Борис Клейман все еще ждет результатов теста ДНК, которые должны поступить в ближайшее время, и пока он остается в Греции. Израильский вратарь продолжает отрицать выдвинутые против него подозрения и утверждает, что справедливость восторжествует. Тем временем в Бельгии сегодня утром (суббота) сообщили, что 17-летние юноши, участвовавшие в драке с ним и девушкой из того инцидента, о котором идет речь, были отстранены от занятий в бельгийской школе на 15 дней.



"Администрация отстранила всех учеников, которые были вовлечены в инцидент с Клейманом, - пишут в Бельгии. Этим мальчикам было предоставлено свободное время, и они должны были вернуться в отель в определенное время, а вместо этого они вернулись спустя несколько часов. Они нарушили кодекс как в часах прибытия в отель, так и участием в драке".



"Руководство решило применить санкции к ученикам, которые не соблюдали правила школы, - описали в Бельгии, - они были отстранены от занятий на 15 дней, потому что школа не готова мириться с нарушением правил. Это внутренняя дисциплинарная процедура, которая стала результатом их неподчинения инструкциям".