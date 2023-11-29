



Подростки в Германии планировали подорвать синагогу

Прокуроры Дюссельдорфа сообщили, что один из подростков был задержан вчера во время обыска в его доме. Суд в соседнем Леверкузене постановил оставить его под стражей до возможного предъявления обвинения, говорится в заявлении. Прокуроры говорят, что пока не могут сообщить дополнительные подробности.



Немецкое информационное агентство dpa, ссылающееся на неназванные источники в органах безопасности, сообщает, что 15-летний и 16-летний подростки в восточной земле Бранденбург были арестованы после того, как якобы обсуждали возможность совершения нападения на "неверных".



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Младший подозреваемый якобы назвал в качестве возможных целей синагогу и Рождественский рынок, сообщает dpa. Пока неясно, насколько серьезными были предполагаемые планы.

