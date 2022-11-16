



Подростка из Хайфы обвинили в пособничестве ISIS

Окружная прокуратура Хайфы предъявила обвинения 16-летнему подростку из Хайфы в пособничестве террористической организации ISIS.

По версии следствия, он примкнул к террористической организации.

Подросток был допрошен ШАБАКом. Было установлено, что с 2020 года он интересовался ISIS и начал общаться с боевиками.

В 2021 году подросток присягнул на верность группировке и продолжил поддерживать связь с членами ISIS. Он также получил о том, как делать взрывчатку и яд. На протяжении прошлого и этого года он пытался убедить своих друзей присоединиться к террористам, но они отказывались это делать.