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Подростка из Хайфы обвинили в пособничестве ISIS
16.11.2022 20:28 Алина Груднева

Подростка из Хайфы обвинили в пособничестве ISIS

Окружная прокуратура Хайфы предъявила обвинения 16-летнему подростку из Хайфы в пособничестве террористической организации ISIS.

 
По версии следствия, он примкнул к террористической организации.
 
Подросток был допрошен ШАБАКом. Было установлено, что с 2020 года он интересовался ISIS и начал общаться с боевиками.
 
В 2021 году подросток присягнул на верность группировке и продолжил поддерживать связь с членами ISIS. Он также получил о том, как делать взрывчатку и яд. На протяжении прошлого и этого года он пытался убедить своих друзей присоединиться к террористам, но они отказывались это делать.

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