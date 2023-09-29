



Подростка из Флориды убило ударом молнии во время охоты

Девочка-подросток умерла от удара молнии во время охоты с отцом в американском штате Флорида. По словам представителей округа Патнэм, 16-летняя Бэйли Холбрук и ее отец пострадали после того, как молния ударила в дерево во вторник. Ее отец потерял сознание, но позже, очнувшись, обнаружил, что дочь находится в критическом состоянии и не дышит.



По словам официальных лиц, Бэйли Холбрук срочно доставили в больницу, где она скончалась через два дня, в четверг утром.



Офис шерифа округа Патнэм предупредил, что на этой неделе примерно в 96 км к югу от Джексонвилля, увеличилось количество ударов молний.



"Штормы могут прийти быстро, а молния может ударить на расстоянии до 10 миль от места дождя", - предупредили в офисе.



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) , в среднем 28 человек в США ежегодно умирают от ударов молний.



CDC отметил, что во Флориде, Техасе, Колорадо, Северной Каролине и Алабаме больше всего смертей от молний, ​​и что 73% смертей происходят в летние месяцы.



Данные также показывают, что каждая четвертая жертва удара молнии — это молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, и что шесть из 10 смертей от молнии происходят во время досуга на свежем воздухе.

