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Подробности убийства создателя вакцины “Спутник V”: Душили ремнем и добили ножом
04.03.2023 10:27 Ирина Демьянова

Подробности убийства создателя вакцины “Спутник V”: Душили ремнем и добили ножом

В столичном районе Щукино 2 марта был убит один из создателей вакцины от коронавируса “Спутник V” Андрей Ботиков. Убийство произошло на улице Рогова в квартире Ботикова. Полиция быстро установила и задержала подозреваемого — им оказался 29-летний уроженец Калуги.

Как сообщают российские СМИ, вечером в четверг он приехал к ученому-вирусологу домой, где произошла ссора. Злоумышленник задушил Ботикова ремнем, а затем добил ножом, украл ценные вещи и скрылся.

Местонахождение подозреваемого определили в кратчайшие сроки и задержали. В ходе допроса мужчина признал вину, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — 15 лет лишения свободы. В СК отметили, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Вечером в пятницу пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Хорошевский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Мужчину зовут Алексей Змановский. Он подтвердил признание вины в ходе судебного заседания.

Кроме Змановского полиция задержала подозреваемую — 18-летнюю подругу предполагаемого убийцы Ольгу Дубойскую. Девушка во время преступления ждала его в подъезде. Своей подруге он сообщил об убийстве, но та не стала заявлять в полицию.

Утром 3 марта пропажей Ботикова заинтересовались коллеги в центре Гамалеи и обратились в правоохранительные органы, которые и нашли тело в квартире.

В центре Гамалеи, где работал погибший, рассказали, что на нем держалась работа всей лаборатории Государственной коллекции вирусов. Ботикову было 48 лет, за создание вакцины от коронавируса он был удостоин награды.

 

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