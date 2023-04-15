



Подробности убийства 14-летнего подростка: это была массовая стрельба

14-летний подросток был застрелен, а еще один подросток получил ранения легкой и средней степени тяжести в результате перестрелки в Рахате в субботу утром.



Убитого мальчика опознали как Мухаммада Салама Абу Хаваша. Согласно сообщениям в СМИ , это 47-я смерть в арабском секторе , связанная с преступностью и насилием в этом году.



Полиция начала расследование предыстории и обстоятельств инцидента, подозревая возможное убийство.



О происшествии "Maariv" рассказал местный житель: "Это была не одна пуля, была очень массовая стрельба с 12 ночи до утра. К счастью, я живу далеко от места стрельбы, но было невозможно спать всю ночь. Это начинается с образования, но в этом есть участие государства, здесь десятилетиями царил беспредел, а сегодня такая ситуация. Грабежи, убийства, насилие на дорогах - мы должны навести здесь порядок".



По словам жителей, даже когда подъехала полицейская машина, стрельба продолжалась.





