



Подробности поножовщины в Яффо: не поделили мужчину

Появились новые подробности драки в Яффо, в результате которой тяжелые ножевые ранения получила 29-летняя женщина.



По данным газеты "Исраэль хайом", ее ударили ножом, когда она сидела в машине.



Двое в возрасте 61 и 38 лет, мать и дочь, доставлены на допрос. Согласно предварительным результатам расследования, произошел личный спор из-за мужчины. В сети также показали кадры самого нападения.



Пострадавшая, как сообщалось ранее, доставлена в больницу "Ихилов". Она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.