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Подробности поножовщины в Яффо: не поделили мужчину
30.09.2023 16:24 Алина Груднева

Подробности поножовщины в Яффо: не поделили мужчину

Появились новые подробности драки в Яффо, в результате которой тяжелые ножевые ранения получила 29-летняя женщина.

По данным газеты "Исраэль хайом", ее ударили ножом, когда она сидела в машине.

Двое в возрасте 61 и 38 лет, мать и дочь, доставлены на допрос. Согласно предварительным результатам расследования, произошел личный спор из-за мужчины. В сети также показали кадры самого нападения.

Пострадавшая, как сообщалось ранее, доставлена в больницу "Ихилов". Она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

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