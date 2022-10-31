



Подробности обрушения моста в Индии: число жертв растет

По меньшей мере 81 человек погиб в западном индийском штате Гуджарат в воскресенье, когда пешеходный мост, заполненный туристами, наслаждающимися праздничными гуляниями, обрушился в реку.



Десятки людей цеплялись за тросы и искореженные остатки моста через реку Мачху в городе Морби, пока спасатели пытались их спасти. Среди пострадавших было несколько детей.



Пратик Васава, который доплыл до берега реки после падения с моста, рассказал новостному каналу 24 Hours, что он был свидетелем того, как несколько детей упали в реку.



"Я хотел спасти хоть кого-то их них, но они утонули или их унесло течением реки", — сказал он.



По его словам, мост рухнул всего за несколько секунд.



Атул Праджапати, медицинский работник государственной больницы рядом с местом катастрофы, сообщил, что уже найдено 81 тело.



По официальным данным, десятки человек получили ранения.



Власти заявили, что во время обрушения на подвесном мосту колониальной эпохи и вокруг него находилось более 400 человек. Министр внутренних дел штата Харш Сангхави сказал, что на самом мосту находилось более 150 человек.



Мост привлек множество туристов, отмечающих Дивали, или фестиваль огней, и праздники Чхатх Пуджа.



"Многие дети наслаждались праздником Дивали и приехали сюда как туристы. Все они упали друг на друга. Мост рухнул из-за перегрузки", — сказал один из свидетелей, назвавшийся Шукрамом.



230-метровый мост был построен во времена британского правления в 19 веке. Он был закрыт на ремонт в течение шести месяцев и был вновь открыт для публики на прошлой неделе.



Премьер-министр Нарендра Моди, который находится в своем родном штате Гуджарат с трехдневным визитом, сказал, что поручил главному министру штата срочно мобилизовать команды для спасательной операции.



В заявлении правительства говорится, что 50 военно-морских и 30 военно-воздушных подразделений были вызваны, чтобы помочь вместе с национальной службой по ликвидации последствий стихийных бедствий найти пропавших без вести. Для расследования катастрофы была назначена группа из пяти человек.



Лидеры оппозиционных партий утверждали, что правительство не провело тщательной технической оценки и оценки несущей способности до того, как мост был открыт для публики.