



Подробности о тяжелом ранении демонстрантки на шоссе №531

40-летняя женщина была тяжело ранена проезжавшим мимо автомобилем на шоссе №531 Раанана-Герцлия во время демонстрации в рамках дня национального сопротивления, проходившей там с самого утра. По данным предварительного расследования, проведенного полицией, речь идет о ДТП.





Участница протестов остановила свой автомобиль на обочине дороги под мостом, чтобы самостоятельно начать перекрытие дороги. В этот момент появился проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого находился 20-летний араб, который поздно заметил ее и сбил. Подозрений в нападении или причинении вреда по политическим мотивам нет. По информации в социальных сетях водитель поле инцидента вышел из своей машины в состоянии шока.



Медики MADA и парамедики оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте и эвакуировали ее в больницу Бейлинсон в тяжелом состоянии, с множественными соматическими травмами.



Полиция задержала для допроса водителя автомобиля, подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Предварительное расследование показало, что водитель остановилась на шосс №531, открытой для движения, вышла из своего автомобиля и была сбита проезжавшим мимо транспортным средством. Для изучения обстоятельств ДТП полицейские собирают материалы на месте происшествия.