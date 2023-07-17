



Подробности о столкновении двух самолетов в Бен-Гурион



Серьезный инцидент произошел ночью 17 июля в аэропорту Бен- Гурион, когда грузовой самолет компании Challenge Airlines задел буксировочный автомобиль и столкнулся с другим самолетом. Самолетам был нанесен серьезный ущерб, и они будут выведены из строя на ближайший период. Пострадавших в результате инцидента нет.



"В результате были повреждены буксировщик, грузовой самолет и еще один самолет, припаркованный в грузовом отсеке. Другой самолет, получивший повреждения, - это Boeing 757 компании FedEx. Расследование ведет директор Управления по расследованию авиационной безопасности" - сообщает управление гражданской авиации.



Буксировщик подтолкнул самолет Challenge Airlines после чего он завелся и начал движение, но автомобиль все еще находился под самолетом. Автомобиль был раздавлен колесами самолета, самолет потерял управление и столкнулся с самолетом компании FedEx.

