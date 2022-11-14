



Подробности нападения на перекрестке Раанана

В 07:17 14 ноября в полицию поступило сообщение о мужчине, атаковашем граждан в районе перекрестка Раанана. Команды MDA, прибывшие на место происшествия, обнаружили 51-летнего мужчину, который, по-видимому, получил ножевое ранение, и его доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.



Позднее выяснилось, что нападавший также был ранен и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Большие силы полиции прибыли на место происшествия. Инцидент расследуется.



Как выяснилось позже, солдат стрелял гражданского, заподозрив в нем террориста. Тот был тяжело ранен в грудь и доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе. Кроме него, ранение получил еще один человек, по-видимому, в результате стрельбы ему задело ногу, его ранение легкое.



Полиция уточнила, что подозрение, что это был теракт, исключено, и сообщила, что человеку, получившего огнестрельное ранение, "требуется профессиональный диагноз". По сообщениям с места происшествия, в нем заподозрили террориста после того, как он с угрожающим видом направился к автобусной остановке. Полиция проверяет, был ли он вооружен ножом.

