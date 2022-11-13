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Подробности мощного взрыва в центре Стамбула: много раненых, есть жертвы
13.11.2022 16:17 Раиса Вовк

Подробности мощного взрыва в центре Стамбула: много раненых, есть жертвы

В центре Стамбула, на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие. 

Как пишут СМИ, что стало причиной взрыва, пока не известно.

Тем временем телеканал CNN Türk сообщает об 11 раненых.
 


Известно, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту инцидента после взрыва, район оцепили правоохранители.
  По сети уже распространяется вероятный момент взрыва в турецком городе. 

С официальным заявлением уже выступили местные власти, стало известно о погибших.

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Наша полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены. О подробностях будет сообщено общественности позже", - сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

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