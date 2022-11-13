Подробности мощного взрыва в центре Стамбула: много раненых, есть жертвы
В центре Стамбула, на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.
Как пишут СМИ, что стало причиной взрыва, пока не известно.
Тем временем телеканал CNN Türk сообщает об 11 раненых.
#BREAKING— Aamaj News English (@aamajnews_EN) November 13, 2022
An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street.#aamajnews pic.twitter.com/UNsTVjcyfx
Известно, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту инцидента после взрыва, район оцепили правоохранители.
По сети уже распространяется вероятный момент взрыва в турецком городе.
Old video https://t.co/Xa8ujMA3Vy— ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022
С официальным заявлением уже выступили местные власти, стало известно о погибших.
"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Наша полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены. О подробностях будет сообщено общественности позже", - сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.