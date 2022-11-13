



Подробности мощного взрыва в центре Стамбула: много раненых, есть жертвы

В центре Стамбула, на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.



Как пишут СМИ, что стало причиной взрыва, пока не известно.



Тем временем телеканал CNN Türk сообщает об 11 раненых.



#BREAKING

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street.#aamajnews pic.twitter.com/UNsTVjcyfx — Aamaj News English (@aamajnews_EN) November 13, 2022

Известно, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту инцидента после взрыва, район оцепили правоохранители.По сети уже распространяется вероятный момент взрыва в турецком городе.С официальным заявлением уже выступили местные власти, стало известно о погибших."Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Наша полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены. О подробностях будет сообщено общественности позже", - сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.