Подробности мощного взрыва в центре Стамбула: много раненых, есть жертвы

В центре Стамбула, на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.



Как пишут СМИ, что стало причиной взрыва, пока не известно.



Тем временем телеканал CNN Türk сообщает об 11 раненых.



#BREAKING

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street.#aamajnews pic.twitter.com/UNsTVjcyfx