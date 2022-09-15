



Подробности ДТП с кортежем Зеленского в центре Киева

Авария с президентским кортежем произошла, предварительно, в полночь на площади Победы в Киеве. Сам Зеленский серьезных повреждений не получил.



Пострадавшего водителя госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП. По словам пресс-секретаря Никифорома, сам президент не получил серьёзных травм.



Вероятно, это и стало одной из причин столь позднего обращения президента.



В сети появилось новое видео предположительно с места ДТП с Зеленским. Серьёзных повреждений у президента нет



Также появились кадры оказания первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП. Первую помощь оказали военные из числа сопровождения президента, после чего приехала скорая помощь.

