



Подполковник ЦАХАЛа обвинен в непристойных действиях в отношении подчиненных

Подполковник ЦАХАЛа был обвинен военной прокуратурой в непристойных действиях и несоответствующем поведении в отношении четырех женщин-военнослужащих, служивших под его командованием, сообщил во вторник вечером пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Согласно обвинительному заключению, офицер совершил непристойные действия в отношении двух женщин-солдат, служивших под его началом, и с двумя другими женщинами-военнослужащими.



“Армия обороны Израиля серьезно относится к любому сексуальному насилию и работает над тем, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто причастен к этим преступлениям”, – заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Согласно данным прошлогоднего отчета, из 1542 жалоб, поданных солдатами в 2020 году на сексуальные проступки, включая 26 сообщений об изнасиловании, 391 сообщение о непристойных действиях и 92 случая распространения фотографий и видео, было предъявлено только 31 обвинительное заключение.



Около 50% лиц, обвиняемых в проступках, были солдатами срочной службы, 29% - кадровыми офицерами и унтер-офицерами, а остальные - резервистами, контрактниками или гражданскими служащими.