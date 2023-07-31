Подозрительная игрушка: В России из-за "украинской" овечки эвакуировали магазин
В бурятском поселке Селенгинск эвакуировали магазин из-за игрушечной овечки, которая была одета в украинский национальный костюм.
37-летняя местная жительница нашла на улице бесхозную игрушку и отнесла ее в магазин, выложив фотографию в группу поселка в Viberв поиске владельца. Это была овечка в национальном украинском костюме, которая при нажатиии начинала проигрывать "душевную украинскую народную песню “Несет Галя воду".
Местные решили, что игрушка “подозрительная”. Магазин был эвакуирован прибывшими на место работниками ФСБ и Омона.
Сообщается, что взрывчатки или других опасных веществ в овечкене нашли.
В бурятском поселке найденную на улице игрушку принесли в магазин, и дали объявление чтобы найти хозяина. Игрушечная овечка была одета в украинскую национальную одежду, поэтому ее сочли опасной, магазин эвакуировали, а на место вызвали ФСБ и ОМОН. Овечка оказалась безопасной pic.twitter.com/vXoUcgvO8h— Сибирь.Реалии (@sibrealii) July 29, 2023