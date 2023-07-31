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Подозрительная игрушка: В России из-за "украинской" овечки эвакуировали магазин
31.07.2023 14:06 Наталья Богинская

Подозрительная игрушка: В России из-за "украинской" овечки эвакуировали магазин

В бурятском поселке Селенгинск эвакуировали магазин из-за игрушечной овечки, которая была одета в украинский национальный костюм. 

37-летняя местная жительница нашла на улице бесхозную игрушку и отнесла ее в магазин, выложив фотографию в группу поселка в Viberв поиске владельца. Это была овечка в национальном украинском костюме, которая при нажатиии начинала проигрывать "душевную украинскую народную песню “Несет Галя воду". 

Местные решили, что игрушка “подозрительная”. Магазин был эвакуирован прибывшими на место работниками ФСБ и Омона. 

Сообщается, что взрывчатки или других опасных веществ в овечкене нашли.

 

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