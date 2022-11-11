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Подозреваются в воровстве: двое жителей Калькилии арестованы после погони
11.11.2022 09:16 Ольга Белозерова

Подозреваются в воровстве: двое жителей Калькилии арестованы после погони

Двое жителей Калькилии, которые, как полагают, были частью банды воров, были арестованы после полицейской погони, начавшейся в Явне.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Во время погони подозреваемые врезались в машину на Шоссе 40, подвергнув реальной опасности жизнь полицейских. Двое подозреваемых были арестованы после того, как силы полиции открыли по ним огонь. 

Как сообщается, один из них получил ранение средней степени тяжести и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

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