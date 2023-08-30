



Подозреваемый во взрыве в Рамат-Гане - 16-летний подросток



16-летний подросток, входивший в состав преступной группировки, действовавшей в центре страны по заданию криминального авторитета, участвовал в установке взрывного устройства у входа в здание на улице Бар-Кохба в Рамат-Гане. В здании проживал человек, близкий к преступнику Бену Коэну.



Инцидент произошел около полутора месяцев назад. Согласно подозрениям, обвиняемый пришел к дому глубокой ночью, установил взрывное устройство и привел его в действие. В результате взрыва была повреждена дверь здания и припаркованный рядом автомобиль. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции района Дан собрали улики с места происшествия. С остатков взрывного устройства были сняты отпечатки пальцев, которые, как выяснилось, принадлежат 16-летнему подростку.



Следователи предъявили мальчику видеозапись, на которой видно, как он устанавливает устройство и приводит его в действие. Адвокаты подростка Нес Бен Натан и Сапир Вайнбергер опровергли обвинения в отношении их клиента. Суд продлил срок его содержания под стражей на четыре дня, чтобы дать возможность следователям довести расследование до конца.







